Полиция Лас-Вегаса опубликовала фото разыскиваемой по делу о стрельбе

Полиция Лас-Вегаса опубликовала фотографию женщины по имени Мэрилу Дэнли, которая, по данным правоохранительных органов, остановилась в отеле Mandalay Bay вместе с человеком, открывшим стрельбу по гостям фестиваля кантри-музыки.

Мэрилу Дэнли (Фото: @LVMPD / Twitter)

В сообщении полиции отмечается, что пропавшая после атаки женщина разыскивается для допроса. Всех, кто ее увидит, полиция просит сообщать об этом по телефону 911.

Нападение на участников музыкального фестиваля произошло вечером 1 октября. Преступник, имя которого установлено, но не разглашается, открыл огонь с 32-го этажа гостиницы, убив, по последним данным, более 20 человек и ранив свыше сотни человек.