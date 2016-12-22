В Нижнем Новгороде эвакуировали 26 школ после звонков о минировании

В Нижнем Новгороде после звонков о минировании эвакуировали 26 школ и учреждения, расположенные на территории Кремля. Об этом РБК сообщила замглавы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова.

«На 11:30 эвакуировано 26 школ. Сейчас все дети эвакуированы, и работает полиция с кинологами. Звонок о минировании поступил «металлическим голосом», — рассказала она.

По ее словам, также аноним сообщил о минировании территории Нижегородского Кремля. «Силовики работают на территории Кремля. Эвакуированы областная, городская администрации и здание законодательного собрания», — сообщила Казачкова.

По данным издания «В городе N», учеников эвакуировали из школ: 41, 46, 91, 94, 123, 125, 127, 128, 130, 151, 169, 170, 176, 185.

С 10 сентября по российским городам прокатилась волна массовых эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Все сообщения оказались ложными.

По данным источника РБК в МВД, ущерб от эвакуаций, проводившихся по всей России с 10 по 17 сентября, составил 300 млн руб. При этом, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, по состоянию на 20 сентября общий экономический ущерб только его ведомства от анонимных звонков о «минировании» составил более 1 млрд руб.