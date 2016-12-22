При взрыве газа на Кубани погиб мужчина

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в станице Попутной Отрадненского района Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел утром в понедельник, 2 октября. Уточняется, что погиб 27-летний мужчина. Его сестра и двое ее детей, 6 и 17 лет, получили термические ожоги тела различной степени, они были госпитализированы.

В данный момент управление Следственного комитета проводит проверочные мероприятия. «Следствием будут проверены версии как неисправности газового баллона, так и нарушения правил техники безопасности», — уточняется на сайте следственного управления.