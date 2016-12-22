На мосту в Крым уложили первый асфальт

Строители моста в Крым завершили работу над первым участком с асфальтовым покрытием. Об этом говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост», поступившем в РБК.
Асфальт был уложен на пилотном участке длиной 600 м на острове Тузла, на котором отрабатывается технология укладки покрытия. Как пояснили строители, это необходимо из-за того, что создание полотна является трудоемкой процедурой с использованием ручной работы. «После укладки асфальта нам предстоит выполнить еще комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения», — рассказал представитель Росавтодора Юрий Сафонов.
Первые работы начались в июле, когда был уложен нижний слой асфальтобетона толщиной 6 см. Вслед затем был смонтирован водоотвод, после чего рабочие уложили еще 5 см верхнего слоя. Таким образом общая толщина двухслойного покрытия составляет 11 см. На участках, где мост подходит к берегу, полотно делается в три слоя. Как отмечается в сообщении, при укладке покрытия используется модифицированный полимерными добавками битум, который повышает прочность и долговечность покрытия. Тип и марка асфальтобетона подбиралась специально с учетом условий эксплуатации моста и климатических условий.
В конце августа на Крымском мосту была установлена железнодорожная арка весом более 6 тыс. т. Ее подъем на опоры занял порядка 12 часов. 29 августа под ней прошло первое судно.