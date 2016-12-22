В Сети появилось видео момента начала стрельбы в Лас-Вегасе
Общество, 09:57
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В Сети появилось видео момента начала стрельбы в Лас-Вегасе
Очевидцы опубликовали в Twitter видеозаписи, на которых заснят момент начала стрельбы в Лас-Вегасе.
Стрельба велась с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Предположительно, целью стрелявшего были посетители проходившего неподалеку фестиваля кантри-музыки Route 91.
Как сообщил представитель местной больницы, в результате стрельбы пострадали не менее 24 человек, двое погибли.