В американском штате Теннесси разбился военный самолет

Военный учебно-тренировочный самолет, предположительно Boeing T-45 Goshawk, потерпел крушение в лесистой местности в американском штате Теннессии. Об этом говорится на сайте Военно-морских сил США.

По данным ведомства, на борту самолета было два человека: инструктор и пилот-курсант. На данный момент об их судьбе ничего неизвестно.

«Мы знаем, что один самолет Т-45 проводил тренировочный полет в этом районе, они [военные] до сих пор не вернулись на аэродром». — сказано в сообщении. Военные проверяют, разбился ли в указанной местности этот Boeing T-45 Goshawk.

Ранее в море у восточного побережья Австралии разбился конвертоплан MV-22 армии США. Из 26 человек удалось спасти 23, трое были объявлены пропавшими без вести.







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