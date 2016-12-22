В Малайзии возобновили слушания по делу об убийстве брата лидера КНДР

Двое подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — заявили в суде в Малайзии, что не признают свою вину. Об этом сообщает Reuters.

Подозреваемые — 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айша и 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, суд в случае признании вины может вынести им смертный приговор. По версии следствия, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура девушки напали на гражданина КНДР с дипломатическим паспортом на имя Ким Чхоль. Они, как утверждается, намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами отравляющего вещества.

При этом в Южной Корее сразу сообщили, что погибший — брат Ким Чен Ына, который давно проживал в китайском Макао. В Пхеньяне, наоборот, официально так и не заявили, что речь идет именно о Ким Чен Наме.

В начале марта КНДР предъявила Сити Айша и Доан Тхи Хуонг официальное обвинение в убийстве брата севекорейского лидера. На допросах подозреваемые подчеркивали, что не понимали, что совершают убийство, так как думали, что участвуют в реалити-шоу.