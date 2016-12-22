Полиция Канады рассказала о подозреваемом по делу о теракте в Эдмонтоне

Теракт в канадском Эдмонтоне, в результате которого пострадали пять человек, совершил выходец из Сомали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местной полиции.

Полиция на данный момент не раскрывает имя подозреваемого. При этом в 2015 году, по даным Reuters, в полицию поступила жалоба о поддержке сомалийцем экстремистской идеологии, однако в тот момент правоохранители не увидели угрозы в его действиях.

В ночь на 1 октября машина сбила полицейского, врезавшись в патрульный автомобиль в центре города. После аварии водитель выбрался наружу, нанес сбитому им сотруднику полиции несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия.

Позднее полицейские остановили автомобиль с подозреваемым в нападении на полицейского, однако он попытался скрыться от них по тротуару, сбив четырех пешеходов. Нападавшего в итоге все же удалось задержать. Полиция признала эти два инцидента связанными между собой террористическими актами.