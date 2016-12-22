«Коммерсантъ» узнал о возможной отставке губернатора Орловской области

В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание центра для детей

Военный самолет США проведет наблюдательный полет над Россией

Актер Сами Насери стал почетным членом союза таксистов в Крыму

Минобороны подтвердило гибель получившего ранение в Сирии полковника

Власти Каталонии прокомментировали результаты референдума

Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за независимость автономии

Трамп заявил о своем намерении решить проблему с Пхеньяном

В Каталонии вооруженный ножом мужчина напал на избирателей

Минтранс усилил мониторинг финансового состояния авиакомпаний

Мобилизация на 146 млрд: какими непопулярными мерами сбалансируют бюджет?

ИГ взяла на себя ответственность за атаку на вокзале в Марселе

Глава правительства Испании заявил о провале референдума в Каталонии

В «Вконтакте» ограничили фоновое прослушивание музыки в приложениях

Госдеп предложил КНДР варианты ядерного разоружения полуострова

Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии превысило 760

СК начал проверку по факту смерти пассажирки рейса Москва — Уфа

«Испанское государство проиграло»: как проходил референдум в Каталонии

Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе

В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании

Росавиация заявила о решении проблемы с вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа»

«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Анжи»

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек

СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя в Курской области

Умер экс-президент TNS Russia Владимир Гродский

В центре столицы произошел пожар в гостинице «Москва»

По делу тренинговой организации «Зеора» задержали более 100 человек

«Барселона» одержала девятую победу подряд в матче без зрителей

Чемпионат России по футболу. «Анжи» — «Зенит». Онлайн

Мэр Барселоны призвала остановить преследование «беззащитного населения»