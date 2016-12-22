В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание центра для детей
Общество, 03:54
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В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание центра для детей
Легковой автомобиль врезался в здание центра детского развития в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал NBC New York.
По данным издания, инцидент произошел в 6:40 вечера по местному времени. Как сообщают очевидцы, в здании видна большая дыра. В результате аварии три человека получили серьезные ранения, они госпитализированы. На данный момент неизвестно, есть ли среди них дети.
Видеозапись с места происшествия опубликовали очевидцы.
На видео видно, как машина протаранила стеклянное ограждение при входе в центр, проехав внутрь здания. На месте работают спасатели и сотрудники полиции.