Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии превысило 760

В Каталонии при столкновениях с правоохранительными органами во время референдума о независимости региона пострадали 761 человек. Об этом сообщило правительство Каталонии на своей странице в Twitter.

«Мы должны подсчитывать голоса, а не жертвы полицейских репрессий. Число пострадавших граждан, защищающих избирательные бюллетени, увеличилось до 761 человек», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Барселоны Ада Колау сообщила на своей странице в Twitter, что в результате столкновений пострадало около 460 человек.

Голосование по вопросу о независимости Каталонии от Испании состоялось 1 октября. Референдум завершился в 20:00 мск. Власти региона пообещали в ближайшее время подсчитать голоса, однако представитель каталонского правительства Жорди Турул отметил, что все избирательные участки отключены от ЦИК Испании. В связи с этим пока не известно, когда появится возможность опубликовать результаты голосования, сказал он. По оценке Турула, на избирательные участки по всей Каталонии пришло несколько миллионов человек.

​ Гражданская гвардия и Испанская полиция на протяжении всего дня пытались сорвать референдум, закрывая участки в различных районах региона. Всего удалось закрыть свыше 90 участков. Сотрудники правоохранительных органов нередко вступали в конфликт с людьми, которые мешали им пройти в здания школ, где проходило голосование.

После завершения голосования глава правительства Испании Мариано Рахой заявил, что никакого референдума не было. Вместе с тем он обвинил людей, которые «пытались оторвать Каталонию» в запугивании инакомыслящих и попытке использовать в своих целях несовершеннолетних.

Власти Каталонии сообщали, что сотрудники правоохранительных органов Испании применяли дубинки и слезоточивый газ. МВД Испании назвало действия полиции оправданными. В ведомстве подчеркнули, что такие меры применялись в ответ на действия сторонников референдума, которые забрасывали полицейских камнями и пытались строить баррикады.