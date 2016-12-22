Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии превысило 760

В Каталонии при столкновениях с правоохранительными органами во время референдума о независимости региона пострадали 761 человек. Об этом сообщило правительство Каталонии на своей странице в Twitter.
«Мы должны подсчитывать голоса, а не жертвы полицейских репрессий. Число пострадавших граждан, защищающих избирательные бюллетени, увеличилось до 761 человек», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Барселоны Ада Колау сообщила на своей странице в Twitter, что в результате столкновений пострадало около 460 человек.
Голосование по вопросу о независимости Каталонии от Испании состоялось 1 октября. Референдум завершился в 20:00 мск. Власти региона пообещали в ближайшее время подсчитать голоса, однако представитель каталонского правительства Жорди Турул отметил, что все избирательные участки отключены от ЦИК Испании. В связи с этим пока не известно, когда появится возможность опубликовать результаты голосования, сказал он. По оценке Турула, на избирательные участки по всей Каталонии пришло несколько миллионов человек.
После завершения голосования глава правительства Испании Мариано Рахой заявил, что никакого референдума не было. Вместе с тем он обвинил людей, которые «пытались оторвать Каталонию» в запугивании инакомыслящих и попытке использовать в своих целях несовершеннолетних.
Власти Каталонии сообщали, что сотрудники правоохранительных органов Испании применяли дубинки и слезоточивый газ. МВД Испании назвало действия полиции оправданными. В ведомстве подчеркнули, что такие меры применялись в ответ на действия сторонников референдума, которые забрасывали полицейских камнями и пытались строить баррикады.