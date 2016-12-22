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СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя в Курской области
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СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя в Курской области
Общество, 20:28
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СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя в Курской области

В Курской области совершено нападение на пограничников, один из которых погиб. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, инцидент произошел в районе поселка Теткино Курской области.

В ФСБ официально не стали комментировать информацию о произошедшем, пообещав предоставить подробности в понедельник.

Агентство со ссылкой на один из анонимных каналов в сети Telegram, сообщило о том, что пограничники проверяли сарай в рамках операции «Нелегал» и обнаружили там группу вооруженных людей, один из которых застрелил бойца. Ответным огнем бандиты были убиты.
Теги: Курская область , российские пограничники
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