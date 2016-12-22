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Канадская полиция признала ночные нападения в Эдмонтоне терактами
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Канадская полиция признала ночные нападения в Эдмонтоне терактами
Общество, 16:13
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Канадская полиция признала ночные нападения в Эдмонтоне терактами

Правоохранительные органы канадского города Эдмонтон расследуют ночное нападение на сотрудников полиции и пешеходов как теракт, сообщает телеканал CTV.

В ночь на 1 октября автомобиль сбил полицейского, врезался в патрульный автомобиль в центре города. Сотрудники полиции обеспечивали безопасность во районе Стадиона Содружества в Эдмонтоне, где в это время проходил матча по канадскому футболу между командой Edmonton Eskimos и Winnipeg Blue.

Водитель автомобиля, который врезался в полицейскую машину, выбрался наружу, нанес сбитому им сотруднику полиции несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия.

Позднее полицейские остановили автомобиль с человеком, которого подозревали в нападении, однако он попытался скрыться от них по тротуару, сбив четырех пешеходов. Нападавшего в итоге все же удалось задержать.

«В настоящее время считается, что эти два инцидента связаны между собой. Они расследуются как террористические акты», — заявил глава местной полиции сказал Род Кнехт во время пресс-конференции.

Он также сообщил, что на переднем сидении первого автомобиля полиция обнаружила флаг запрещенной в России террористической группировки Исламское государство, а раненому сотруднику полиции оказали помощь, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Полиция полагает, что нападавший действовал в одиночку, однако расследование инцидента только началось, поэтому власти города призывают жителей сохранять бдительность.

Теги: Канада , Эдмонтон , Теракт
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