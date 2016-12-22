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В России повысили планку долга для разрешения на выезд за границу
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В России повысили планку долга для разрешения на выезд за границу
Общество, 12:03
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В России повысили планку долга для разрешения на выезд за границу

В России в воскресенье, 1 октября, вступил в силу закон, который увеличивает порог долга с 10 тыс. до 30 тыс. руб, при котором россиянина не пустят за границу.

Президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве» 27 июля.

Согласно новой законодательной норме, судебные приставы имеют право закрыть выезд из России должнику, если он не заплатил по исполнительному листу 30 тыс. руб. Выезжать за рубеж с долгом от 10 тыс. руб по-прежнему не смогут те, кто не выплатил алименты, возмещение вреда здоровью, возмещение имущественного ущерба, ущерба от смерти кормильца или от морального вреда.

Что изменится в российском законодательстве в октябре
Общество

В том случае, если гражданин с задолженностью от 30 тыс. руб. просрочил выполнение требований суда более чем на два месяца, для него порог запрета на выезд за границу опускается до 10 тыс. руб.

В июне директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщал, что из-за долгов Россию не могут покинуть 1,6 млн ее граждан. В марте в интервью телеканалу «Россия 24» он рассказывал, что процедура снятия запрета на выезд за границу для должников занимает 10 дней. Аристов отметил, что Федеральная служба судебных приставов разрабатывает законопроект, который сократит этот срок до одного дня.

Теги: Долги , законотворчество , запрет на выезд
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