В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

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Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 360 человек

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Более 20 болельщиков пострадали при падении с трибун на матче во Франции