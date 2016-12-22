В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Ростовской области Следственный комитет начал проверку после обнаружения тел трех человек после тушения пожара в частном доме. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в воскресенье, 1 октября, в селе Средний Егорлык. Личности погибших устанавливаются.
На сайте ростовского управления МЧС сообщается, что пожар в жилом доме вспыхнул в 01:12 мск. В его ликвидации принимали участие семь человек и две единицы техники. Открытое горение было потушено в 01:24. По данным МЧС, в результате пожара есть пострадавшие.
Как сообщили в МЧС агентству «Ростовские вести», в момент возгорания в доме были четыре человека. Выбраться из горящего здания смог только он один. По данным портала Rostov.ru, погибшими были мужчина и женщина, личность третьего устанавливается.