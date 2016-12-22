В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Общество, 07:20
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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,7
На севере Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом говорится в сообщении Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Эпицентр подземных толчков был расположен в 90 км к северо-западу от города Кукута, близ границы с Венесуэлой. Глубина толчков составила 128 км. первоначально мощность землетрясения сейсмологи оценили в 5,3 однако позднее повысили оценку.
В Мексике 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,1, приведшее к значительным жертвам и разрушениям. Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли 360 человек, Большая часть из них погибла в столице страны, Мехико, где после обрушения зданий начались пожары. Власти страны оценили ущерб от землетрясения в $2 млрд.