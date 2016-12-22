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В Швеции полиция задержала более 60 человек на марше неонацистов
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В Швеции полиция задержала более 60 человек на марше неонацистов
Общество, 05:23
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В Швеции полиция задержала более 60 человек на марше неонацистов

В Швеции в городе Гетеборг прошел марш неонацистов, на котором полиция провела массовые задержания. Об этом сообщает Aftonbladet.

Акция была организована так называемым «Северным движением сопротивления». Полиция встала на пути демонстрантов, после чего начались столкновения, в котором пострадали два человека, в том чсиле один полицейский. Более 60 человек были задержаны.

Действия полиции в своем Twitter одобрил глава МВД страны Андерс Йегман. «Полицейские удачно действовали в сложных условиях в Гетеборге. Они заслуживают нашего уважения и признательности», — написал он.

Ранее беспорядки с участием ультраправых прошли на границе США и Канады, в результате чего был перекрыт один из пропускных пунктов. Участники акции требовали пресечь миграцию из Соединенных Штатов.

Теги: беспорядки , Швеция
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