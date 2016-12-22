Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,89 57,54 EUR Нал. 68,58 67,98 USD Бирж. 57,48 -0,43 EUR Бирж. 67,94 -0,28 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4349,00 +19,44 ММВБ 2077,19 +0,27% РТС 1136,75 +0,99% Brent 56,53 -1,29% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7372,76 +0,68%
Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 360 человек
Лента новостей
В Австрии вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба 03:05, Общество Санкт-Петербург получил премию как лучший европейский город для туризма 02:27, Общество Саакашвили на митинге рассказал о мечте «поменять власть в Киеве» 02:01, Политика Трамп продлил запрет на финансирование образовательных обменов с Россией 02:01, Политика Исполнителя главной роли в фильме «Такси» внесли в базу «Миротворца» 01:32, Политика Тиллерсон впервые рассказал о попытках США начать диалог с КНДР 00:48, Политика В Италии восемь полицейских пострадали в столкновениях с антиглобалистами 00:48, Общество Более 20 болельщиков пострадали при падении с трибун на матче во Франции 00:11, Общество Польша сочла размещение не менее двух дивизий США необходимым для обороны 30 сен, 23:54, Политика Власти Москвы пообещали уложиться в график подачи тепла 30 сен, 23:46, Общество Минтранс пообещал вывезти пассажиров «ВИМ-Авиа» из-за рубежа 30 сен, 23:26, Общество Во Франции из аукционного дома украли картину Ренуара 30 сен, 22:57, Общество СКР возбудил дело по факту убийства полицейского в Дагестане 30 сен, 22:27, Общество Бразильского футболиста вызвали в сборную Украины 30 сен, 22:20, Спорт «ПСЖ» впервые забил пять голов в первом тайме в чемпионате Франции 30 сен, 22:01, Спорт В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека 30 сен, 21:57, Общество Первые будущие военные летчицы России приняли военную присягу 30 сен, 21:26, Общество В ХМАО школьница отравила одноклассников таблетками 30 сен, 21:26, Общество Масляков назвал Меньшикова основной движущей силой возрождения КВН 30 сен, 21:03, Общество Полиция Испании закрыла более 1,3 тыс. избирательных участков в Каталонии 30 сен, 20:41, Политика «Спартак» поднялся на шестое место в чемпионате России по футболу 30 сен, 20:00, Спорт Холдинг интернет-омбудсмена привлек на ICO рекордные для России $43 млн 30 сен, 19:55, Технологии и медиа В Одессе между сторонниками и противниками Саакашвили произошла драка 30 сен, 19:53, Политика На рекультивацию подмосковной свалки попросили миллиард рублей из бюджета 30 сен, 19:11, Общество Сотрудника Пулково задержали из-за падения с трапа пассажирки с ребенком 30 сен, 19:02, Общество Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Урал». Онлайн 30 сен, 19:00, Спорт Умер инициатор возрождения КВН Андрей Меньшиков 30 сен, 18:29, Общество СМИ узнали о требовании ФНС 9,6 млрд руб. с экс-главы ювелирного завода 30 сен, 18:27, Общество
Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 360 человек
Общество, 03:34
0
Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 360 человек

Число жертв землетрясения в Мексике достигло 360 человек. Об этом в своем Twitter сообщил ​ национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.

Согласно последним данным, большая часть из них — 219 человек, — погибли в столичном округе Мехико.

Последствия землетрясения в Мексике. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

Землетрясение 19 сентября магнитудой 7,1 привело к масштабным разрушениям в Мексике. В столице страны после землетрясения начались пожары. Порядка 4 млн человек остались без электричества.

Власти страны оценили ущерб от подземных толчков в более чем $2 млрд. Более 150 тыс. зданий оказались повреждены.

Теги: Мексика , землетрясение
Главное
Тиллерсон впервые рассказал о попытках США начать диалог с КНДР Политика
Материалы по теме
В Мексике ущерб от землетрясений оценили в $2 млрд Общество
В Мексике произошло новое землетрясение Общество
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 319 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку