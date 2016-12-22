Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 360 человек
Общество, 03:34
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Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 360 человек
Число жертв землетрясения в Мексике достигло 360 человек. Об этом в своем Twitter сообщил национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.
Согласно последним данным, большая часть из них — 219 человек, — погибли в столичном округе Мехико.
Землетрясение 19 сентября магнитудой 7,1 привело к масштабным разрушениям в Мексике. В столице страны после землетрясения начались пожары. Порядка 4 млн человек остались без электричества.
Власти страны оценили ущерб от подземных толчков в более чем $2 млрд. Более 150 тыс. зданий оказались повреждены.