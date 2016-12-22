Исполнителя главной роли в фильме «Такси» внесли в базу «Миротворца»

Французский актер Сами Насери, сыгравший главную роль в фильме «Такси», попал в базу сайта «Миротворец» за посещение Крыма. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные сайта.

Администраторы сайта внесли Насери в список «за сознательное нарушение государственной границы Украины», пишет УНИАН. В профиле актера на сайте указывается, что он является «участником попыток легализации аннексии АР Крым Россией».

Насери приехал в Крым для участия в «Форуме мира», который проводит в Ялте. Как сообщает «РИА Новости», выступая перед журналистами в аэропорту актер подчеркнул, что он и приехавший с ним певец из Франции Мурад Бурави не боятся санкций. «Мы, я и Сами, захотели [приехать] к вам в Крым, не боимся санкций, любим вашу страну — Россию. Потому мы сегодня здесь», — пояснил он.

Ранее «Миротворец» вносил в свою базу лиц российского гражданства за посещение Крыма, а также журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». 12 сентября в базу данных сайта попала ​глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко за поддержку прорыва политика Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу.