Более 20 болельщиков пострадали при падении с трибун на матче во Франции

Матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу между «Амьеном» и «Лиллем» был приостановлен после того, как группа болельщиков упала с трибун. В результате пострадали 26 человек, пишет Le Figaro.
Инцидент произошел на 16-й минуте матча. Сетка, огораживавшая трибуны на секторе за воротами, не выдержала напора болельщиков. По данным Le Parisien, всего с трибун упали около 100 человек. В социальных сетях появилось видео с трансляции матча, на котором зафиксирован этот момент.
Четыре человека получили серьезные травмы и были госпитализированы. руководство стадиона подчеркивает, что ранее какие-либо технические проблемы на трибунах не фиксировались, хотя проверка их состояния была проведена недавно.
В начале июня после массового просмотра финала Лиги чемпионов на экране, установленном на площади в Турине, произошла давка. Поводом для нее послужила паника из-за взрывов пиротехнических изделий. В результате пострадали порядка 1,5 тыс. человек.