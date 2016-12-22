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Во Франции из аукционного дома украли картину Ренуара
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Во Франции из аукционного дома украли картину Ренуара
Общество, 22:57
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Во Франции из аукционного дома украли картину Ренуара

Картина французского художника Пьера Огюста Ренуара «Портрет молодой блондинки», была украдена из аукционного дома в городе Сен-Жермэн-ан-Ле, где должна была быть выставлена на торги в воскресенье. Об этом сообщает Le Monde.

Как сообщает издание, картина оценена в €25 тыс. — €30 тыс. Картина, размерами 14 на 12,2 сантиметра, должна была быть главным лотом аукциона. Всего на нем должно было быть выставлено более 400 произведений искусства. Как уточняет Franceinfo, вор просто снял картину со стены и незамеченным покинул здание. Правоохранительные органы планируют найти его с помощью данных видеонаблюдения.

Накануне, 29 сентября, стало известно, что в Швейцарии была обнаружена картина Ивана Айвазовского «Вид на Ревель», похищенная в 1976 году из СССР.  Полотно, оценочная стоимость которого составляет порядка $1 млн, сняли с торгов. Ее возвращением в Россию занимаются власти.

Теги: Франция , искусство , Пьер Ренуар
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