Число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 18 человек

В результате ДТП с автобусом в Крыму пострадали 18 человек, трое из них были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Шаклунов.

«Была оказана помощь 18 пострадавшим, 16 из которых были доставлены в керченскую больницу. В Керченскую горбольницу № 1 госпитализировано в настоящий момент три человека. Их состояние средней тяжести, но ближе к тяжелому, у всех в основном ушибы, резаные раны. Остальные проходят обследование», — заявил Шаклунов.

Ранее в пресс-службе МВД по Крыму сообщили РБК, что в ДТП с автобусом в Крыму пострадали шесть человек.

Автобус опрокинулся недалеко от города Керчь, возле паромной переправы. ДТП произошло из-за лопнувшего у автобуса колеса. Внутри находились около 50 пассажиров.