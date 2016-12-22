Генпрокурор Украины объяснил взрывы под Винницей заложенным детонатором

Взрывы на военных складах под Винницей являются диверсией и были вызваны заложенным в снаряды детонатором. Об этом сообщил в эфире телеканала «Интер» глава генпрокуратуры Украины Юрий Луценко, пишет «Украинская правда».

Луценко заявил, что украинская генпрокуратура склонна считать все произошедшие за последнее время взрывы на военных складах на Украине частью «военных действий Российской Федерации». «Мы видим полные признаки диверсии. По Балаклее: мы установили перелет через российско-украинскую границу БПЛА, который сбросил заряды, которые стали причиной взрыва. Следовательно, это диверсия со стороны РФ», — утверждает Луценко.

В то же время, по мнению генпрокуратуры, для взрыва в Калиновке был использован не беспилотник, а «детонатор». «В Калиновке мы не имеем доказательств, того, что был беспилотный аппарат, но все имеющиеся факты говорят о вероятно заложенном детонаторе», — заявил Луценко.

Накануне военная прокуратура Украины опровергла информацию об обнаружении групп диверсантов в районе взорвавшихся складов в Калиновке. В то же время уголовное дело о взрывах было заведено по статье о диверсии.

Пожар и взрывы на военных складах в Калиновке под Винницей начались в ночь на 27 сентября. В результате пострадали два человека. Ущерб от взрывов в Киеве оценили почти в $800 млн.