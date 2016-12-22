Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой

Серебряный призер Олимпиады-2002 по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух в разговоре с РБК назвал пару Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова «одним из главных кирпичей, из которых состоит фигурное катание».

«Пара Белоусова — Протопопов — пара, которая является не только великими олимпийскими чемпионами, они основоположники очень многих направлений фигурного катания. Хочу выразить слова поддержки и скорби всем тем, кто близко знал Людмилу, в первую очередь поддержать Олега. Они как Ромео и Джульетта, которые пережили все испытания, держались всю жизнь друг за друга, посвящали всю жизнь друг другу и фигурному катанию. Если писать историю любви, то надо писать именно об этих людях, они настолько преданны, всегда были вместе», — сказал Авербух.

Бывший фигурист рассказал, что познакомился с Белоусовой и Протопоповым, когда сам еще был в спорте. Авербух привез 10 лет назад пару фигуристов на гала-шоу в Москве. «Они катались вместе. Это было грандиозное шоу, посвященное юбилею Татьяны Тарасовой. Они приехали, выступили и были счастливы. Приехали не только как почетные гости, но и как фигуристы и имели возможность выступить. Они очень молоды в душе, всегда открыты, всем помогали, давали советы», — отметил Авербух.

Ранее ТАСС со ссылкой на тренера по фигурному катанию Алексея Мишина сообщил о смерти Белоусовой. В пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили РБК, что обладают информацией о смерти фигуристки.

Белоусова родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске, позднее — переехала в Москву. Фигурным катанием она начала заниматься в 16 лет. Первым ее партнером был Кирилл Гуляев. После его ухода из спорта Белоусова выступала в одиночном разряде, а в 1954 году на семинаре в Москве познакомилась с Олегом Протопоповым, который затем стал ее партнером и мужем.

Видео: Figure Skating Olympics / YouTube

К 1957 году Белоусова и Протопопов были серебряными призерами первенства СССР и мастерами спорта. В конце того же года фигуристы поженились. В 1962 году пара впервые выиграла чемпионат СССР и заняла второе место на чемпионате Европы и чемпионате мира, уступив канадцам лишь одну десятую балла. На Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке (Австрия) Белоусова и Протопопов завоевали золото. На Олимпиаде-1968 во французском Гренобле они повторили этот успех. В 1979 году Булоусова и Протопопов были с гастролями в Швейцарии, откуда в СССР уже не вернулись. Они попросили политического убежища и в 1995 году получили швейцарское гражданство.