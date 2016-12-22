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Полиция задержала сторонников Навального в Нижнем Новгороде
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Полиция задержала сторонников Навального в Нижнем Новгороде
Политика, 20:16
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Полиция задержала сторонников Навального в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции начали задержания на несанкционированной акции сторонников Алексея Навального, сообщила РБК координатор нижегородского штаба оппозиционера Анна Юдина, которая сама была ранее днем задержана. Всего в Нижнем Новгороде задержали около десяти участников митинга.

Видео с акции очевидцы опубликовали в социальных сетях. Как следует из видео, координатора штаба Навального в Нижнем Новгороде полицейские пригласили в отделение для дачи объяснений. Сотрудники правоохранительных органов остановили ее на выходе из штаба.

Видео: ruslan shaveddinov / Twitter

Сторонники оппозиционного политика собрались на площади Маркина, где в это время проводился фестиваль «Позитивный Нижний». Перед этим полиция установила заграждения вокруг площади. Участники акции начали водить хоровод перед сценой. Вслед за этим они направились на прогулку по улице Рождественской. После этого полиция начала задержания участников митинга. На видеозаписи слышно, как пришедшие на митинг люди скандируют «Позор!» в адрес сотрудников правоохранительных органов. Задержанных полицейские ведут в автозак.

Видео: Evgeny Dolgopolov‏ / Twitter

Один из участников митинга в поддержку Навального в Нижнем Новгороде рассказал РБК о задержании 12 человек, в том числе пяти сотрудников штаба. «Акция еще не закончилась, но почти все разошлись. Первое задержание случилось так: случайного парня окружили 30 полицейских и четверо повели его к автозаку. Потом по этой же схеме с меньшим количеством полицейских», — сказал он.

В главном управлении МВД по Нижегородской области сказали РБК, что пока не располагают информацией о количестве задержанных на акции Навального.

До этого в Нижнем был задержан глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков. По его словам, протокол о его задержании был составлен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации митингов).

Навальный 26 сентября в своем блоге сообщил, что местные власти дали согласие на проведение акции, однако позднее отозвали согласие по телефону. Несмотря на это, Навальный заявил, что акция не может считаться несогласованной, и призвал своих сторонников прийти на встречу, как и было задумано ранее.

​В день акции, 29 сентября, Алексей Навальный был задержан сотрудниками полиции в подъезде своего дома в Москве. Политик собирался на вокзал, откуда планировал направиться в Нижний Новгород на митинг. В полиции его обвинили в неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии.

Теги: Нижний Новгород , Алексей Навальный , Полиция
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