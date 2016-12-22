В Крыму при ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Крыму пострадали шесть человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе республиканского МВД.

«Сегодня недалеко от Керчи произошло опрокидывание автобуса. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все получили незначительные телесные повреждения», — сказали в ведомстве. В пресс-службе отметили, что сотрудники ГАИ организовали все необходимые мероприятия, пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. «Проводится проверка по установлению причин происшествия», — добавили в МВД.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Единую транспортную дирекцию, авария произошла близ Керченской переправы. Автобус, в котором находились порядка 50 человек, перевернулся из-за лопнувшего колеса. При этом, по словам пресс-секретаря АНО «Единая транспортная дирекция» Елены Лосевой, после ДТП были госпитализированы восемь человек.

В июне в районе Ялты столкнулась грузовая «Газель» и экскурсионный автобус. В результате пострадали порядка 20 человек, в том числе двое детей.