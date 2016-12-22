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СК возбудил дело после расстрела военным сослуживцев в Белогорске
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СК возбудил дело после расстрела военным сослуживцев в Белогорске
Общество, 18:15
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СК возбудил дело после расстрела военным сослуживцев в Белогорске

Следователи возбудили уголовное дело после того, как военнослужащий в Амурской области застрелил трех своих коллег. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).

Инцидент произошел ранее 29 сентября во время выполнения плановых ночных стрельб в городе Белогорске. Военнослужащий выпустил очередь в направлении сослуживцев, ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате погибли офицер и двое военнослужащих, еще два человека получили ранения и были доставлены в больницу. Устроивший стрельбу военный скрылся с места происшествия с автоматом и несколькими рожками с патронами.

В Минобороны заявили, что причиной расстрела сослуживцев мог стать нервный срыв военнослужащего.

Власти Белогорска призвали местных жителей к «предельной осторожности» и попросили сообщать по телефону 02 о подозрительном лице в военной форме и с оружием.

 

Теги: Амурская область , Убийство , Армия
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