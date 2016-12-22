Вдова Гагарина стала почетным гражданином Московской области

Вдове первого космонавта Земли, Валентине Гагариной, было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области». Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

На церемонии присвоения звания высшую награду региона дочери Гагариной, которая передаст свидетельство матери, вручил губернатор Андрей Воробьев. Вместе с ней звание почетного гражданина области получил директор конструкторского бюро «Радуга» Владимир Трусов. Решение об их награждении ранее одобрила Мособлдума.

Валентина Гагарина вышла замуж за будущего космонавта в 1957 году. У Юрия и Валентины Гагариной родились двое дочерей. Старшая, Елена Гагарина, работает директором Музея Московского Кремля. Младшая, Галина, — заведующая кафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. Сама Валентина Гагарина сейчас живет в Звездном городке. раньше она работала медсестрой и лаборантом-биохимиком.