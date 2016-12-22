Коалиция США сообщила об уничтожении конструкторов боевых дронов ИГ

Возглавляемая США коалиция отчиталась об уничтожении трех высокопоставленных боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России организация) в Сирии. Как утверждается в заявлении коалиции, они занимались разработкой и производством боевых дронов, применяемых террористами.

Разработчики летальных аппаратов были уничтожены в результате нескольких авиаударов 12, 13 и 14 сентября близ города Маядина. Абу Муадх ал-Туниси и Саджид Фарук Бабар занимались производством дронов и их переделкой в боевые единицы из коммерческих аппаратов. Вслед за ними был уничтожен и Абу Слман, который напрямую занимался разработкой боевых дронов. В тот же день была уничтожена и его исследовательская мастерская близ Маядина.

«Уничтожение этих трех лидеров ИГ подрывает и снижает возможности группировки по разработке и применению дронов в качестве средств разведки и непосредственных боевых единиц», — прокомментировал уничтожение боевиков официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

Беспилотники боевики используют как для наблюдения за позициями противника, так и как средство огневой поддержки. В последнем случае на них устанавливаются бомбы, которые дроны могут скидывать под контролем оператора. Участники конфликта в Сирии вынуждены вести разработку средств для противодействия подобным атакам. Так, устройство для блокировки связи дронов, разработанное концерном «Калашников», было продемонстрировано в августе на выставке в парке «Патриот».