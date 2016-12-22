Туроператоры вступились за компанию TUI в ситуации с «ВИМ-Авиа»

Глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько прокомментировал планы Роспотребнадзора возбудить административное дело против туроператора TUI в связи с бездействием его руководства в ситуации с «ВИМ-Авиа». По словам президента РСТ, такими действиями ведомство лишь «имитирует работу», передает «Интерфакс».

По мнению Шпилько, своими действиями Роспотребнадзор подрывает авторитет бренда TUI, не помогая при этом реально индустрии. «В условиях, когда турфирмы, которые, как и потребители, стали заложниками недобросовестного перевозчика, имитировать работу путем нанесения ущерба репутации уважаемого туроператора, работающего под известным международным брендом, — значит совсем не думать о потребителях», — заявил он.

Как подчеркнул президент РСТ, если бы Роспотребнадзор действительно заботился об интересах самих туристов, он «не мешал бы, а помогал сейчас решать турбизнесу проблемы туристов». Кроме того, отметил Шпилько, в этом случае ведомство обеспечило бы защиту прав пассажиров авиакомпании, «которые на протяжении всего года систематически нарушались «ВИМ-Авиа».

О планах возбудить административное дело в отношении TUI Роспотребнадзор объявил 28 сентября. Это решение ведомство объяснило «многочисленными обращениями потребителей с жалобами на бездействие туроператора TUI в связи с отменой рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Вместе с этим Роспотребнадзор пообещал оказать помощь клиентам туроператора, застрявшим в аэропорту Домодедово.

На следующий день ведомство сообщило, что административное дело против TUI было возбуждено. «В соответствии с законодательством туроператор несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг и иных условий договора о реализации туристского продукта», — подчеркнули в ведомстве.

О прекращении полетов чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» объявила 25 сентября. Причиной этого руководство компании назвало экономические трудности. 28 сентября СКР сообщил о задержании генерального директора авиакомпании Александра Кочнева и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Екатерины Пантелеевой. 29 сентября им были предъявлены обвинения, суть которых ведомство пока не раскрывает.