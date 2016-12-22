В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Это следует из данных электронной системы обеспечения законодательной деятельности.

Предложенный кабмином законопроект был зарегистрирован и направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по бюджету и налогам.





Общий знаменатель: МРОТ сравняют с прожиточным минимумом

Законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума был одобрен правительством на прошлой неделе. Согласно принятому решению, планка МРОТ будет подниматься в два этапа. 1 января 2018 года, когда МРОТ увеличат до 9489 руб. Таким образом он должен составить 85% прожиточного минимума для трудоспособного населения. Следующее повышение должно состояться ровно через год, 1 января 2019 года, когда МРОТ и прожиточный минимум сравняются.

Как отметили в правительстве, точный уровень, на котором это должно произойти, пока не зафиксирован. По словам главы Минтруда Максима Топилина, эта величина будет установлена, когда станет известен прожиточный минимум за второй квартал 2018 года. После этого МРОТ и прожиточный минимум будут повышаться ежегодно на одинаковую сумму.

21 сентября стало известно, что прожиточный минимум в России по итогам второго квартала 2017 года составил 10329 руб. Для трудоспособного населения он был зафиксирован на уровне 11163 руб., для пенсионеров — 8506 руб., детей — 10160 руб.