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В Челябинске пришли с обысками к бывшему мэру города
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В Челябинске пришли с обысками к бывшему мэру города
Общество, 14:48
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В Челябинске пришли с обысками к бывшему мэру города

В Челябинске пришли с обысками к бывшему мэру города Сергею Давыдову по делу о хищении средств из муниципального бюджета в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает «Интерфакс».

Ранее представитель управления ФСБ по региону Марина Горлевская сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения средств у муниципального предприятия ЖКХ по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По ее словам, деньги были похищены в период с 2012 по 2015 год. Горлевская не рассказала, о какой сумме и о каком предприятии идет речь. Она отметила, что на данный момент устанавливаются лица, которые причастны к данному преступлению. ТАСС со ссылкой на ФСБ передает, что по этому делу проходят обыски «в разных местах».

Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на свои источники, речь идет о заключении договоров по завышенной цене между МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) и ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей». По данным собеседника издания, в результате у МУП были похищены 340 млн руб. Как рассказал источник, «Федерал Пресс», у Давыдова ищут документы, которые могут «пролить свет» на это дело.

Давыдов занимал пост мэра Челябинска с 2010 по 2014 год. До этого он был городским прокурором.

Теги: обыски , Челябинск
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