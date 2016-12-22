На Украине при катастрофе военного самолета погибли двое пилотов

В Хмельницкой области Украины разбился военный самолет, двое пилотов погибли, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в администрации области.

По данным Минобороны Украины, катастрофу во время планового полета потерпел учебно-боевой самолет Л-39 «Альбатрос». На место катастрофы выехали спасатели и комиссия командования Воздушных сил ВС Украины.

Самолеты Л-39, разработанные в Чехословакии, ВВС Украины используют для подготовки летчиков, в том числе с обучением применению оружия. Самолеты Л-39 могут оснащаться блоками неуправляемых ракет, а также нести две 50-килограммовые бомбы и применяться в качестве легкого штурмовика.

По данным УНИАН, военный самолет упал в 20–30 км от города Хмельницкий.