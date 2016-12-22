Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,16 57,65 EUR Нал. 68,64 68,03 USD Бирж. 57,79 -0,12 EUR Бирж. 68,24 +0,02 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4132,34 -52,50 ММВБ 2073,96 +0,11% РТС 1130,62 +0,45% Brent 57,16 -0,66% DJIA 22381,20 +0,18% Nasdaq 6453,45 +0,00% FTSE 7372,86 +0,68%
В ФБК связали задержание Навального с призывом к митингу в Петербурге
Лента новостей
Урок для либералов: как выборы в Германии могут помочь единой Европе 13:50, Мнение В ФБК связали задержание Навального с призывом к митингу в Петербурге 13:46, Политика Гостиница в «Зарядье» откроется под брендом Waldorf Astoria 13:43, Бизнес Без паники: как в России стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus 13:35, Фотогалерея  Сечин оценил выгоды «Роснефти» от прихода Шредера в совет директоров 13:35, Общество СМИ назвали главного претендента на пост тренера «Баварии» 13:33, Спорт Большинство россиян нашли в старости преимущества 13:18, Общество Путин направил на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» самолеты своего отряда 13:04, Общество Соколов поручил подсаживать клиентов «ВИМ-Авиа» на рейсы S7 и «Аэрофлота» 13:02, Бизнес В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды» 12:49, Общество Компания МТС заявила о приостановке работы в Туркмении 12:47, Технологии и медиа Южная Корея запретила ICO вслед за Китаем 12:42, Деньги Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину 12:39, Общество В ЦБ сообщили о планах привлечь независимых директоров в «Открытие» 12:34, Финансы «Оно» побило рекорд «Экзорциста» и стало самым кассовым фильмом ужасов 12:28, Общество «Реал» оценил своего 21-летнего футболиста в €700 млн 12:24, Спорт МИД заявил об информировании США о границах операции в Дейр-эз-Зоре 12:23, Политика Набиуллина рассказала о вероятном варианте продажи Бинбанка и «Открытия» 12:12, Финансы Консолидированная выручка «Автоматики» выросла на 22% 12:04, Бизнес Как «виртуальная котельная» изменит цены для потребителей тепла 11:58, Партнерский материал Honda анонсировала премьеру нового спорткара 11:56, Авто В Свердловской области при нападении с ножом погибли четыре человека 11:51, Общество В Росгвардии предложили продлить разрешение на хранение оружия до 15 лет 11:44, Общество Полиция объяснила задержание Навального 11:43, Политика Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона о СМИ 11:38, Технологии и медиа Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы работы Леонардо да Винчи 11:37, Общество
В ФБК связали задержание Навального с призывом к митингу в Петербурге
Политика, 13:46
0
В ФБК связали задержание Навального с призывом к митингу в Петербурге

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционера Алексея Навального задержали из-за его намерения провести митинг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, рассказала РБК пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По ее словам, Навальный находится в ОВД, ему до сих пор не предъявлены обвинения, однако «есть слухи, что его могут сегодня доставить в суд». «Это связано с его обещаниями провести митинг на Дворцовой площади Санкт-Петербурга», — считает Ярмыш.

Как отметила пресс-секретарь политика, ранее Навальный заявил, что будет устраивать несанкционированную встречу в Санкт-Петербурге, если ему опять откажут в проведении мероприятия на Марсовом поле. «Власти каждый раз отказывают, не предлагая при этом альтернативы», — заключила Ярмыш.

Навальный в своем блоге 27 сентября заявил, что подаст заявку на проведение митинга 7 октября на Марсовом поле в 18:00. Он писал, что если городские власти откажут в согласовании, он проведет встречу на Дворцовой площади и мирное шествие. Оппозиционер приглашал жителей Санкт-Петербурга приходить на мероприятие.

Ранее полиция назвала причиной задержания Алексея Навального призывы к проведению несанкционированной акции. Политика задержали утром 29 сентября в подъезде дома, откуда он собирался отправиться на вокзал, чтобы ехать в Нижний Новгород. В этом городе у него запанирован митинг.

Как писал политик в своем блоге 26 сентября, площадка, предложенная властями Нижнего Новгорода — площадь Маркина, была принята организаторами. По мнению Навального, это означает согласование мероприятия. Однако, как сообщил оппозиционер, затем мэрия Нижнего Новгорода заявила о том, что отозвала заявку по телефону. Навальный посчитал, что подобное действие не является законным, так как отозвать заявку на митинг можно только в письменном виде.

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков 28 сентября заявил на своем сайте, что встречи политика со сторонниками перестали согласовывать. По его словам, из направленных на проведение митингов в период с 6 по 8 октября 179 уведомлений власти не удовлетворили ни одного.

Теги: Санкт-Петербург , митинг , задержание , Алексей Навальный
Главное
Набиуллина рассказала о вероятном варианте продажи Бинбанка и «Открытия» Финансы
Материалы по теме
Полиция объяснила задержание Навального Политика
В Москве полиция задержала Алексея Навального Политика
Соловьев назвал себя «богатым человеком» в ответ на обвинения Навального Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку