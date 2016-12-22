В ФБК связали задержание Навального с призывом к митингу в Петербурге

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционера Алексея Навального задержали из-за его намерения провести митинг на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, рассказала РБК пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По ее словам, Навальный находится в ОВД, ему до сих пор не предъявлены обвинения, однако «есть слухи, что его могут сегодня доставить в суд». «Это связано с его обещаниями провести митинг на Дворцовой площади Санкт-Петербурга», — считает Ярмыш.

Как отметила пресс-секретарь политика, ранее Навальный заявил, что будет устраивать несанкционированную встречу в Санкт-Петербурге, если ему опять откажут в проведении мероприятия на Марсовом поле. «Власти каждый раз отказывают, не предлагая при этом альтернативы», — заключила Ярмыш.

Навальный в своем блоге 27 сентября заявил, что подаст заявку на проведение митинга 7 октября на Марсовом поле в 18:00. Он писал, что если городские власти откажут в согласовании, он проведет встречу на Дворцовой площади и мирное шествие. Оппозиционер приглашал жителей Санкт-Петербурга приходить на мероприятие.

Ранее полиция назвала причиной задержания Алексея Навального призывы к проведению несанкционированной акции. Политика задержали утром 29 сентября в подъезде дома, откуда он собирался отправиться на вокзал, чтобы ехать в Нижний Новгород. В этом городе у него запанирован митинг.

Как писал политик в своем блоге 26 сентября, площадка, предложенная властями Нижнего Новгорода — площадь Маркина, была принята организаторами. По мнению Навального, это означает согласование мероприятия. Однако, как сообщил оппозиционер, затем мэрия Нижнего Новгорода заявила о том, что отозвала заявку по телефону. Навальный посчитал, что подобное действие не является законным, так как отозвать заявку на митинг можно только в письменном виде.

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков 28 сентября заявил на своем сайте, что встречи политика со сторонниками перестали согласовывать. По его словам, из направленных на проведение митингов в период с 6 по 8 октября 179 уведомлений власти не удовлетворили ни одного.