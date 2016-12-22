«Ямал СПГ» заявил о планах увеличить мощности на 1 млн т в год

«Ямал СПГ», строящий три очереди для завода по сжижению природного газа (СПГ) на базе Южно-Тамбейского месторождения, планирует построить еще одну очередь мощностью до 1 млн т в год, рассказали в компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в компании, в течение нынешней осени состоятся общественные слушания, касающиеся проектной документации комплекса по производству СПГ мощностью до 1 млн т в год в поселке Сабетта. Оценка влияния на окружающую среду должна быть завершена к концу ноября 2017 года, а сами слушания пройдут 28 ноября.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил в июле, что первую очередь «Ямал СПГ» планируется запустить в конце 2017 года, вторую — в 2018 году, а третью — в 2019 году. Он добавил, что запуск второй и третьей очередей может быть ускорен на три и девять месяцев соответственно.

До заявления о четвертой очереди на «Ямал СПГ» предусматривалось ежегодное производство около 16,5 млн т сжиженного природного газа и до 1,2 млн т газового конденсата. Потребителем продукции завода СПГ, по замыслу инициаторов проекта, должны стать страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Более чем половиной в ОАО «Ямал СПГ» владеет компания «НОВАТЭК» (50,1%). Остальные доли принадлежат французскому концерну TOTAL (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонду Шелкового пути (9,9%).