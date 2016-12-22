Большинство россиян нашли в старости преимущества

Большинство россиян (73%) не боятся старости. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в редакцию РБК.

Страх перед старостью испытывает четверть респондентов, еще 2% затруднились ответить на данный вопрос.

Около 62% опрошенных считают, что в старости есть свои преимущества, а треть респондентов не видит плюсов в этом периоде жизни.

Среди преимуществ старости участники опроса назвали возможность общаться с родными (36%), наличие свободного времени (19%), возможность заниматься любимым делом (17%).

Также разделились мнения о том, когда начинается старость. Около 27% считают, что это происходит в 60–64 лет, 19% полагают, что в 55–59 лет. По мнению 4% опрошенных, старость наступает между 40 и 49 годами.

Больше половины опрошенных (54%) считают, что лучше чувствовать себя в старости смогут те, у кого была интересная жизнь. Еще 37% думают, что в этом могут помочь сбережения.

Опрос ВЦИОМа проводился 25–26 сентября 2017 года среди 1200 респондентов с помощью телефонного интервью.

Согласно данным опроса Левада-центра о главных страхах россиян, опубликованного 12 сентября, старости боятся 27% опрошенных. Самым главным страхом опрошенные назвали болезнь близких людей.