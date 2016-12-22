Большинство россиян нашли в старости преимущества

Путин направил на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» самолеты своего отряда

Соколов поручил подсаживать клиентов «ВИМ-Авиа» на рейсы S7 и «Аэрофлота»

В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»

Компания МТС заявила о приостановке работы в Туркмении

Южная Корея запретила ICO вслед за Китаем

Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину

Курс евро на 30 сентября

EUR ЦБ: 68,45 (-0,2)

Курс доллара на 30 сентября

USD ЦБ: 58,02 (-0,41)

В ЦБ сообщили о планах привлечь независимых директоров в «Открытие»

«Оно» побило рекорд «Экзорциста» и стало самым кассовым фильмом ужасов

«Реал» оценил своего 21-летнего футболиста в €700 млн

МИД заявил об информировании США о границах операции в Дейр-эз-Зоре

Набиуллина рассказала о вероятном варианте продажи Бинбанка и «Открытия»

Консолидированная выручка «Автоматики» выросла на 22%

Как «виртуальная котельная» изменит цены для потребителей тепла

Honda анонсировала премьеру нового спорткара

В Свердловской области при нападении с ножом погибли четыре человека

В Росгвардии предложили продлить разрешение на хранение оружия до 15 лет

Полиция объяснила задержание Навального

Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона о СМИ

Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы работы Леонардо да Винчи

Искусство инвестиций: коллекционирование как образ жизни

Twitter передал конгрессу США отчет о расходах на рекламу канала RT

Армия получит от «Ростеха» 540 модернизированных бронемашин

Путин подписал указ о наказании главы Минтранса

Лучший бомбардир чемпионата Англии получил травму в ДТП

В Госдуму поступил проект бюджета на три года

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В полиции рассказали об обстоятельствах нападения на редакцию «Ленты.ру»