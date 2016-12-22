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В ЦБ сообщили о планах привлечь независимых директоров в «Открытие»
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В ЦБ сообщили о планах привлечь независимых директоров в «Открытие»
Санация «Открытия» и Бинбанка, 12:34
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В ЦБ сообщили о планах привлечь независимых директоров в «Открытие»

Банк России намерен привлечь «максимальное количество независимых директоров» в совет директоров банка «Открытие», рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24». За счет этого ЦБ намерен повысить доверие участников рынка к банку.

Политику «огосударствления» банков регулятор не проводит, заявила она. «Есть временное вхождение государства в капитал санируемых банков, временное — и мы будем это обеспечивать. Мы проговариваем с новым планируемым менеджментом, что система материального стимулирования в том числе будет мотивировать менеджмент работать быстрее на вывод банков на рынок», — заявила Набиуллина.

Самым вероятным вариантом продажи «Открытия» Набиуллина назвала размещение на бирже.

О санации банка «Открытие» ЦБ объявил 29 августа. В регуляторе пояснили, что одной из причин санации стали попытки банка приобрести компанию «Росгосстрах», а также проведенное ранее финансовое оздоровление банка «Траст».

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Финансы

Заместитель главы ЦБ Василий Поздышев 26 сентября рассказал, что регулятор принял решение списать субординированный долг банка целиком в рамках докапитализации. По подсчетам экспертов, объем этого долга составляет около 111 млрд руб.

Теги: ЦБ , «Открытие» , Эльвира Набиуллина
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Набиуллина рассказала о вероятном варианте продажи Бинбанка и «Открытия» Финансы
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