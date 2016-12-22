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Полиция объяснила задержание Навального
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Полиция объяснила задержание Навального
Политика, 11:43
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Полиция объяснила задержание Навального

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан сотрудниками ГУ МВД России по Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.

«[Алексей Навальный] доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства», — добавили в пресс-службе ведомства.

Видео: navalny / Instagram

Ранее сообщалось, что Навальный был задержан ​сотрудниками полиции утром в пятницу, 29 сентября, в подъезде дома. Он собирался ехать на вокзал, чтобы попасть на митинг в Нижнем Новгороде.

Навальный рассказал, что его доставили в ОМВД «Даниловский». Эту информацию РБК подтвердил дежурный ОМВД.

Как сообщал оппозиционер в своем блоге 26 сентября, организаторы митинга согласились провести мероприятие на одной из площадок, предложенных мэрией, и уведомили об этом городские власти. По словам Навального, это означает, что митинг был санкционирован мэрией Нижнего Новгорода. Однако затем в городской администрации сообщили, что заявка отозвана по телефону. Политик заявил, что подобной процедуры в законодательстве нет (для отзыва нужно письменное уведомление).

Навальный подтвердил свое намерение провести митинг. По словам координатора штаба оппозиционера в Нижнем Новгороде Анны Юдиной, мероприятие намерены посетить около 1200 человек. По ее словам, в данный момент руководитель всероссийского предвыборного штаба Навального Леонид Волков находится в одном из отделений полиции Нижнего Новгорода и пишет заявление о нарушении законодательства, так как установленную на площади Маркина сцену демонтировали.

Теги: МВД , Алексей Навальный
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