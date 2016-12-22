В полиции рассказали об обстоятельствах нападения на редакцию «Ленты.ру»

Полиция устанавливает личности совершивших поджог в редакции «Ленты.ру» в Москве. Об этом сообщается на сайте главка МВД.

«Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания правонарушителей», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в ночь на пятницу, 29 сентября. В ведомстве отметили, что неизвестный разбил стекло первого этажа здания на территории Даниловской мануфактуры, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь и скрылся. В результате произошел небольшой пожар. В МВД сообщили, что пострадавших при инциденте нет. «Лента.ру» сообщала, что неизвестный также расписал стены нацистской символикой.

Как рассказал РБК главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров, издание последнее время не выпускало «громких материалов насчет национализма». Он допустил, что напасть могли те, кому не понравились исторические материалы о взаимоотношениях Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной. Тодоров рассказал, что охрана в здании «все видела и слышала», и потушила возгорание в редакции.