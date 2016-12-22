Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы работы Леонардо да Винчи

Во Франции в замке Шантийи, к северу от Парижа, обнаружен рисунок обнаженной женщины, который мог быть эскизом для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, сообщает le Figaro.

Специалисты музея Лувра пришли к выводу, что к рисунку приложил руку Леонардо да Винчи. При этом исследователи отметили, что часть эскиза была сделана правшой, в то время как Леонардо да Винчи был левшой. На это указывает характерный штрих в верхней части картины, который не мог быть сделан знаменитым художником.

По мнению экспертов, работа над этим рисунком велась одновременно с «Моной Лизой». Эскиз, по мнению исследователей, был подготовкой к картине маслом. Набросок и «Мона Лиза» практически одинакового размера, также на сходство портретов указывает изображение лица и рук.

Эксперты провели радиоуглеродный анализ, также картина исследовалась с помощью инфракрасных и рентгеновских лучей.

Ранее считалось, что рисунок выполнен в мастерской Леонардо, но не им самим. Эскиз хранился в коллекции искусства эпохи Возрождения в замке Шантийи (музей Конде) с 1862 года и был известен как «Монна Ванна». В 1897 году она, официально переданная во владение музея, была запрещена к публичному показу по желанию жертвователя — Анри Орлеанского, герцога Омаль.