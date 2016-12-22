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Twitter передал конгрессу США отчет о расходах на рекламу канала RT
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Twitter передал конгрессу США отчет о расходах на рекламу канала RT
Политика, 11:27
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Twitter передал конгрессу США отчет о расходах на рекламу канала RT
Twitter, отчитываясь перед конгрессом США, обнародовал данные о тратах на рекламу в соцсети российского телеканала RT. В компании уверены, что RT имела отношение к вмешательству России в выборы президента США
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Twitter предоставил конгрессу США данные о расходах на рекламу в соцсети российского телеканала RT, об этом говорится в сообщении компании.

По этим данным, в 2016 году RT потратила на рекламу, рассчитанную на аудиторию США, $274 тыс. Эта реклама содержалась в 1,823 твиттах трех аккаунтов канала: @RT_com, @RT_America и @ActualidadRT.

«Они определенно были нацелены на рынок США», — поясняется в сообщении Twitter.

Там также отмечается, что, по данным разведки США, RT имеет прочные связи с российским правительством, поэтому канал «мог иметь отношение к попытке России вмешаться в выборы в 2016 году в США».

При этом в Twitter добавили, что борьба сервиса со спамом, ботами и распространением дезинформации выходит за пределы темы выборов в США.

«Мы потратили годы на поиск и удаление спама или вредоносных аккаунтов. И мы продолжаем совершенствовать наши внутренние системы для обнаружения и предотвращения новых форм этого. Кроме того, мы прилагаем все усилия, чтобы информировать общественность о том, как идентифицировать качественный контент в Twitter», — заявили в сервисе микроблогов.

«Twitter помогает сделать политическую рекламу более прозрачной для наших пользователей и общественности», — заключили в Twitter.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала отчет Twitter перед конгрессом США «чудовищной информацией», об этом она рассказала «РИА Новости».

«Twitter обнародовал в конгрессе чудовищную информацию — мы тратили деньги на свои рекламные кампании. Как это делают все нормальные медиаорганизации в мире», — заявила Симоньян.

«Теперь мы вынуждены пойти дальше и чистосердечно сознаться: еще мы тратили деньги на рекламу в аэропортах, в такси, на билбордах, в интернете, на телевидении и радио. Наши рекламные ролики даже на CNN крутились», — отметила она.

Накануне, 28 сентября, стало известно, что комитет сената по разведке пригласил компании Facebook, Twitter и Alphabet (владеет Google) на общественные слушания по делу о российском следе в выборах президента США 2016 года. Таким образом в сенате хотят «понять, как Россия использовала онлайн-инструменты и платформы, чтобы посеять раздор и повлиять на выборы президента». Слушания, о которых идет речь, должны пройти в октябре. Тогда Twitter не дал никакого ответа по поводу своего участия в слушаниях. Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источник, речь идет об использовании российской стороной онлайн-объявлений и рекламы, направленной на «пропаганду». Также о том, что российская сторона покупала политическую рекламу в Facebook в преддверии выборов президента США, рассказывали источники CNN. В соцсети тогда заявили, что общий объем расходов России на такую рекламу составил около $100 тыс.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Twitter , Russia Today , RT , Конгресс США
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