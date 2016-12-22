В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников в 2017 году

Минобороны сообщило о начале разминирования Дейр-эз-Зора

Трамп отозвался об Афганистане как о «школе бизнеса для террористов»

Мединский пригрозил туроператорам мерами за продажу билетов в один конец

Орешкин назвал одну из причин ухудшения финансового положения «ВИМ-Авиа»

Минобороны отчиталось о девяти перехватах самолетов-разведчиков за неделю

Посол ЕС рассказал о вопросе Путина о «нагнавшей» на него главе Литвы

Редакция «Ленты.ру» сообщила о нападении на свой офис в Москве

Последний эшелон ВВС России покинул Белоруссию после учений «Запад-2017»

Экс-посол США заявил об остановке своей машины полицией «без всякой цели»

Сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в России

СМИ узнали о планах США отозвать большинство своих дипломатов с Кубы

Экс-посол США оценил влияние санкций против России на ситуацию на Украине

Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов

СМИ сообщили об эвакуации 2 тыс. человек с концерта в Москве

Посол США выразил надежду на завершение «посольских войн» с Россией

Политологи назвали губернаторов «на вылет»

Власти отберут у Сахалина почти четверть доходов

Футболист «Локомотива» сделал самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы

Дед Хью и зайцы: семь принципов бизнеса от основателя Playboy

Путин рассказал об итогах переговоров с «другом» Эрдоганом

Путин заявил о создании условий для прекращения войны в Сирии

«Курсом барреля»: что ждет Ненецкий округ при новом губернаторе

МВФ назвал условие пересмотра программы сотрудничества с Украиной

Курс евро на 29 сентября

EUR ЦБ: 68,64 (+0,48)

Курс доллара на 29 сентября

USD ЦБ: 58,43 (+0,42)

Эрдоган сообщил о визите Путина в Турцию в 2018 году

Новый президент РАН выступил против закрытия ФАНО

Ракета «Протон-М» со спутником AsiaSat-9 вышла на промежуточную орбиту

РАН избрала 11 вице-президентов средним возрастом 64 года