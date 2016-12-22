Эрдоган сообщил о визите Путина в Турцию в 2018 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Владимир Путин посетит Турцию в 2018 году и примет участие в заседании Совета сотрудничества. Об этом он заявил во время выступления по итогам переговоров лидеров России и Турции. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия-24».

Ранее Путин прибыл в Турцию на встречу с Эрдоганом. Президент Турции встретил российского президента в своей резиденции, в которой состоялись переговоры. Во время встречи Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Сирии и российско-турецкое взаимодействие в зонах деэскалации.

Также они обсуждали строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Кроме того, лидеры России и Турции затронули вопрос поставок турецких томатов на российский рынок. Встреча президентов заняла два часа, она проходила в закрытом режиме.

От России в переговорах участвовали глава МИДа Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Также на встрече присутствовали замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол России в Турции Алексей Ерхов.

С турецкой стороны на переговорах присутствовали начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар, вице-премьер Мехмет Шимшек, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр экономики Нихат Зейбекчи.

Также во встрече участвовали посол Турции в России Хусейни Дириоз, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, замминистра обороны Исмаил Демир, главный советник президента Турции Садык Арслан и заместитель руководителя администрации президента Ибрагим Калын.