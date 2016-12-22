Встреча Путина и Эрдогана в Анкаре длилась два часа

Встреча президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана длилась два часа. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходили в закрытом режиме. С российской стороны на встрече присутствовали глава МИДа Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Также в переговорах принимали участие замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол России в Турции Алексей Ерхов.

Со стороны Турции на встрече присутствовали начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар, вице-премьер Мехмет Шимшек, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр экономики Нихат Зейбекчи.

Кроме того, в переговорах участвовали посол Турции в России Хусейни Дириоз, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, замминистра обороны Исмаил Демир, главный советник президента Турции Садык Арслан и заместитель руководителя администрации президента Ибрагим Калын.

Ранее 28 сентября Путин прилетел в Турцию на встречу с Эрдоганом. Турецкий президент встретил своего российского коллегу в резиденции, где и прошли переговоры. В ходе встречи стороны уделили особое внимание сирийскому конфликту и взаимодействию двух стран в Сирии, прежде всего в зонах деэскалации. Кроме того, Путин и Эрдоган обсуждали постройку газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».