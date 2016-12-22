Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,24 57,89 EUR Нал. 68,70 68,20 USD Бирж. 57,93 -0,27 EUR Бирж. 68,24 -0,13 USD ЦБ. 58,43 +0,42 EUR ЦБ. 68,64 +0,48 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4153,29 -46,59 ММВБ 2071,64 -0,46% РТС 1125,56 -0,12% Brent 57,48 -0,29% DJIA 22371,36 +0,14% Nasdaq 6441,87 -0,18% FTSE 7322,82 +0,13%
Шишханов выкупил заложенные в Промсвязьбанке акции «РуссНефти»
Лента новостей
Эрдоган сообщил о визите Путина в Турцию в 2018 году 22:38, Политика Новый президент РАН выступил против закрытия ФАНО 22:38, Общество Ракета «Протон-М» со спутником AsiaSat-9 вышла на промежуточную орбиту 22:21, Технологии и медиа РАН избрала 11 вице-президентов средним возрастом 64 года 22:20, Общество Депутаты рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды» в ГУМе 22:05, Политика Лига Европы по футболу. «Локомотив» — «Злин». Онлайн 22:05, Спорт Эксперты увидели «сильный перекос» в наказаниях за наркотики в России 22:03, Общество «Зенит» одержал вторую победу подряд в Лиге Европы 21:54, Спорт Встреча Путина и Эрдогана в Анкаре длилась два часа 21:53, Политика Шишханов выкупил заложенные в Промсвязьбанке акции «РуссНефти» 21:43, Бизнес Сотрудники «ВИМ-Авиа» заявили о проблемах с вылетами из аэропортов Москвы 21:40, Общество В Госдуме создали совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям 21:38, Политика Собянин назвал сроки включения отопления в Москве 21:31, Общество Власти Москвы исключили возможность проблем со связью из-за «Моей улицы» 21:14, Технологии и медиа Никифоров допустил блокировку Telegram в России 20:49, Технологии и медиа Глава «Победы» назвал управление «ВИМ-Авиа» «безответственным» 20:41, Бизнес Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина отправиться к Эрдогану 20:22, Политика Неизвестные сообщили о минировании Живописного моста в Москве 20:22, Общество Бизнес МФО по займам «до зарплаты» выйдет в минус 20:11, Финансы Путин прибыл в Турцию на встречу с Эрдоганом 20:09, Политика Задержанный во время операции «Олигарх» оказался менеджером АФК «Система» 20:02, Общество Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Реал Сосьедад». Онлайн 20:00, Спорт МИД назвал ситуацию вокруг телеканала RT America «боями без правил» 19:59, Политика Глава «Победы» — РБК: Вся отрасль знала про грядущий коллапс «ВИМ-Авиа» 19:58, Интервью На серой ветке метро Москвы произошел сбой из-за отключения электричества 19:50, Общество ИГ опубликовала аудиообращение Абу Бакра аль-Багдади 19:48, Политика Генпрокуратура нашла нарушения при расселении ветхого жилья в 40 регионах 19:35, Общество Посол США Джон Теффт покинул Москву 19:29, Политика
Шишханов выкупил заложенные в Промсвязьбанке акции «РуссНефти»
Бизнес, 21:43
0
Шишханов выкупил заложенные в Промсвязьбанке акции «РуссНефти»

Накануне, 27 сентября, компания «Регион-Инвест», владельцем которой является Микаил Шишханов, сообщила, что принадлежащие ей 3,68% «РуссНефти», три серии рублевых облигаций санируемого Бинбанка и бонды «Диджитал Инвест» были переданы по сделке РЕПО в залог Промсвязьбанку. Общая стоимость этих активов составляет 14,5 млрд руб.

В четверг, 28 сентября, эта сделка закрылась и компания «Регион-Инвест» выкупила заложенные активы. Об этом РБК сообщил представитель Промсвязьбанка. «Это была краткосрочная рыночная сделка по выгодной цене с хорошей доходностью», — рассказал он.

В течение 2017 года «Регион-Инвест» уже несколько раз закладывала в РЕПО с Промсвязьбанком эти цен​ные бумаги.

Неделю назад ЦБ объявил о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. После начала процедуры санации его совладелец Шишханов собрался покинуть совет директоров «РуссНефти», рассказывал РБК источник, близкий к нефтяной компании. Это намерение связано с тем, что он полностью распродал активы, входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, говорил собеседник РБК. По его словам, активы Шишханова остались в семье Гуцериевых.
 

Теги: Микаил Шишханов , «РуссНефть»
Главное
Депутаты рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды» в ГУМе Политика
Материалы по теме
Компания Шишханова заложила Промсвязьбанку бумаги на 14,5 млрд руб. Бизнес
Микаил Шишханов покинет совет директоров «РуссНефти» Бизнес
«РуссНефть» назвала сроки покупки нефтяных активов Гуцериева Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку