Шишханов выкупил заложенные в Промсвязьбанке акции «РуссНефти»

Накануне, 27 сентября, компания «Регион-Инвест», владельцем которой является Микаил Шишханов, сообщила, что принадлежащие ей 3,68% «РуссНефти», три серии рублевых облигаций санируемого Бинбанка и бонды «Диджитал Инвест» были переданы по сделке РЕПО в залог Промсвязьбанку. Общая стоимость этих активов составляет 14,5 млрд руб.

В четверг, 28 сентября, эта сделка закрылась и компания «Регион-Инвест» выкупила заложенные активы. Об этом РБК сообщил представитель Промсвязьбанка. «Это была краткосрочная рыночная сделка по выгодной цене с хорошей доходностью», — рассказал он.

В течение 2017 года «Регион-Инвест» уже несколько раз закладывала в РЕПО с Промсвязьбанком эти цен​ные бумаги.

Неделю назад ЦБ объявил о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. После начала процедуры санации его совладелец Шишханов собрался покинуть совет директоров «РуссНефти», рассказывал РБК источник, близкий к нефтяной компании. Это намерение связано с тем, что он полностью распродал активы, входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, говорил собеседник РБК. По его словам, активы Шишханова остались в семье Гуцериевых.

