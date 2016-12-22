Собянин назвал сроки включения отопления в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дать поручение включить отопление в жилых домах вечером в четверг. Такое заявление он сделал в эфире канала ТВЦ.

«Поступают жалобы от москвичей. Я дам поручение, чтобы сегодня же вечером начинали подключать жилой фонд Москвы», — заявил он.

Мэр уточнил, что отопление включают в домах, когда в течение пяти суток температура опускается ниже восьми градусов. «Пока этого порога мы не достигли», — добавил Собянин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире канала «Подмосковье 360» поручил главам муниципальных образований подключить к отоплению социальные объекты с 1 октября. Он добавил, что если температура продолжит опускаться, то отопление в многоквартирных домах также включат в начале октября, добавил он.

Ранее синоптики предупредили москвичей о первых заморозках в ночь на воскресенье, 1 октября. В Московской области ночью температура опускалась ниже 0 в ночь на субботу, 23 сентября.