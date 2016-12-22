В Госдуме создали совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям

При комитете Госдумы по экономическому развитию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 28 сентября создали экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции «Единая Россия», поступившем в РБК.

Экспертный совет возглавил предприниматель Артем Кольцов. Он является учредителем консалтингового агентства в области блокчейн-технологий «МирТрудМайнинг», а также учредителем и гендиректором агентства в сфере веб-интеграции «Легион Digital».

По словам координатора экспертного совета и депутата Госдумы Дмитрия Сазонова, в состав совета также вошли специалисты «с многолетним опытом» в сфере ИТ-технологий и «зарекомендовавшие себя как эксперты» в цифровой экономике и блокчейн-технологиях.

Также в совет входят интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, руководитель межведомственной рабочей группы по вопросам криптовалюты при Госдуме Элина Сидоренко, глава Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, создатель платформы p2p-кредитования «Карма» Юрий Гугнин.

Кроме того, в совете состоят исполнительный директор НКО «Ассоциация Электронных Торговых Площадок» Илия Димитров, вице-президент группы компаний Softline Елена Волотовская, директор Института управления социально-экономического проектирования Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Надежда Сурова и директор Института финансовых кибертехнологий Университета ИТМО Мария Сигова.

Сазонов отметил, что президент Владимир Путин на одном из заседаний Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявлял, что формирование цифровой экономики — «вопрос национальной безопасности и независимости нашей страны».

«У Госдумы в решении этого вопроса ответственная задача — на законодательном уровне обеспечить необходимые условия для развития цифровой экономики. Для этих целей и был создан Экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям», — подчеркнул Сазонов.

Кольцов заявил, что члены совета будут давать экспертную оценку по вопросам развития цифровой экономики. «Мы выступаем за создание благоприятных условий для деятельности предпринимателей в сфере цифровой экономики и блокчейн-технологий. Это будет способствовать притоку инвестиций, экономическому развитию страны и увеличению поступлений в государственный бюджет», — отметил Кольцов.