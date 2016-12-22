Депутаты из Гвинеи пройдут стажировку в Госдуме

Клод Кори Кондиано и Вячеслав Володин (слева направо на первом плане) во время встречи (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Гвинеи Клодом Кори Кондиано пригласил гвинейских депутатов пройти стажировку в Госдуме, передает «РИА Новости».

С подобной инициативой изначально выступил председатель гвинейского нацсобрания. «У российских депутатов намного больше опыта, поэтому мы бы хотели, чтобы наши кадры проходили здесь обучение», — заявил Кондиано. Спикер Госдумы поддержал его инициативу.

Володин также предложил «начать активную работу в рамках межпарламентской комиссии, которая могла бы проводить заседания раз в полгода в России и Гвинее поочередно». О создании комиссии спикер Госдумы договорился 27 сентября на встрече с президентом Гвинеи Альфой Конде.

«Такой формат позволит в постоянном режиме предметно обсуждать вопросы, сближая парламенты и насыщая конкретикой наши отношения», — заявил Володин (цитата по агентству «Интерфакс»).

28 сентября президент Гвинеи также встретился с президентом России Владимиром Путиным. После встречи Путин вручил гвинейскому лидеру орден Дружбы. В ответ Альфа Конде вручил Путину орден Большого креста.