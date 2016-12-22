Задержаны подозреваемые в убийстве китайца под Волгоградом мигранты

Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области совместно с полицейскими и бойцами Росгвардии задержали шестерых мигрантов, которых подозревают в убийстве гражданина Китая и изнасиловании его жены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СКР по Волгоградской области.

23 сентября в правоохранительные органы Городищенского района Волгоградской области обратилась гражданка Китая. Она сообщила, что вместе с мужем приехала в область на сельхозработы. Они остановились на окраине поселка Областной сельскохозяйственной опытной станции. Ночью 23 сентября к ним в палатку ворвались несколько человек, в том числе арендатор соседнего участка — гражданин одной из стран СНГ.

Они надругались над женщиной и похитили ее супруга. В тот же день по горячим следам удалось задержать арендатора соседнего участка. Еще троих подозреваемых задержали 26 сентября. В тот же день недалеко от места проживания граждан Китая было обнаружено тело похищенного мужчины. Еще двое злоумышленников были задержаны в Дубовском районе 27 сентября.

Следователи допросили подозреваемых, они признались в содеянном. По их словам, на преступление их толкнула «жажда наживы» — злоумышленники полагали, что супружеская пара из Китая привезла с собой крупную сумму денег. Однако, не обнаружив денег, они изнасиловали женщину, а мужчину вывезли в поле и стали пытать. В результате он скончался от множественных ножевых ранений.

По факту инцидента СКР по Волгоградской области возбудил уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).