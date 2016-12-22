Михалков назвал шуткой открытие барбершопа «Сибирский цирюльник»

Режиссер Никита Михалков назвал шуткой открытие барбершопа Le Barbier de Siberie («Сибирский цирюльник»). Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на канале Le Barbier de Siberie.

«Это не реклама барбершопа. Это ролик про нашу актерско-режиссерскую академию», — заявил Михалков. По его словам, там учатся молодые актеры, режиссеры, операторы и продюсеры, «но не те, кто только что пришли в профессию, а которые уже ее имеют». По его словам, в стенах академии они усовершенствуют свои навыки и узнают «нечто такое, чего они не знали раньше».

На канале Le Barbier de Siberie 25 сентября появился видеоролик, анонсировавший открытие барбершопа «Сибирский цирюльник».

На сайте парикмахерской указывается, что создание барбершопа — «изящный эксперимент, который показывает, как легко можно погрузить зрителя в вымышленный мир».

Никита Михалков — режиссер фильма «Сибирский цирюльник», который был снят в 1998 году. Главные роли фильма достались актерам Олегу Меньшикову и Джулии Ормонд. Сам Михалков сыграл роль императора Александра III.