Депутаты Госдумы посмотрят «Матильду» на закрытом показе в ГУМе

Представители комитета Госдумы по культуре в четверг, 28 сентября, посмотрят фильм Алексея Учителя «Матильда», рассказали РБК два источника в нижней палате.

По словам одного из собеседников, показ состоится в кинотеатре в ГУМе.

Инициатором просмотра ранее выступила зампред комитета, справоросс Елена Драпеко.

Депутат Драпеко потребовала показать «Матильду» в Госдуме раньше срока, однако ее предложение не было поддержано. После этого парламентарий предложила коллегам посмотреть фильм вне стен парламента. «Никто не видел, а все уже переругались. Я хочу посмотреть, может, там и спорить не о чем», — пояснила Драпеко.

​Ранее глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин заявлял журналистам, что официальный показ «Матильды» в нижней палате парламента состоится 26 октября. Депутат добавил, что уже посмотрел киноленту и нашел в ней «недочеты» и «ошибки», но с «художественной точки зрения» претензий к фильму не имеет.