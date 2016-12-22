Депутаты Госдумы посмотрят «Матильду» на закрытом показе в ГУМе

Представители комитета Госдумы по культуре в четверг, 28 сентября, посмотрят фильм Алексея Учителя «Матильда», рассказали РБК два источника в нижней палате.
По словам одного из собеседников, показ состоится в кинотеатре в ГУМе.
Инициатором просмотра ранее выступила зампред комитета, справоросс Елена Драпеко.
Депутат Драпеко потребовала показать «Матильду» в Госдуме раньше срока, однако ее предложение не было поддержано. После этого парламентарий предложила коллегам посмотреть фильм вне стен парламента. «Никто не видел, а все уже переругались. Я хочу посмотреть, может, там и спорить не о чем», — пояснила Драпеко.
Ранее глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин заявлял журналистам, что официальный показ «Матильды» в нижней палате парламента состоится 26 октября. Депутат добавил, что уже посмотрел киноленту и нашел в ней «недочеты» и «ошибки», но с «художественной точки зрения» претензий к фильму не имеет.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.